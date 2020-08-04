Кирилл Новиков: Игбун не любит проигрывать. Такие футболисты нужны «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал полноценный трансфер нападающего Сильвестра Игбуна.

«Слай обладает хорошими футбольными качествами. Это очень быстрый и резкий игрок, способный обыграть один в один, способный создать остроту у чужих ворот. Плюс это универсальный футболист, который может действовать как в атаке, так и в средней линии на фланге.

Игбун – воин, который очень не любит проигрывать и уступать в каком-либо эпизоде на футбольном поле. Такие игроки нам нужны, и мы очень рассчитываем, что Слай будет приносить пользу нашему клубу», – сказал специалист клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне нигериец отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил четыре гола и отдал два голевых паса. Его команда заняла шестое место и вышла в Лигу Европы.