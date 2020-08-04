Мурзагулов – о переходе Урунова в «Спартак»: Мы находимся в завершающей стадии переговоров

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что переговоры о переходе полузащитника Остона Урунова в «Спартак» еще не завершены.

«Сегодня или завтра от нас будет парочка интересных новостей. Мы находимся в завершающей стадии переговоров. Пока Урунов — наш футболист, и он находится в нашем расположении», — цитирует Мурзагулова Sport24.ru.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Урунов уже прибыл в Москву и прошел медосмотр в «Спартаке».

Напомним, 19-летний полузащитник перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотива» в феврале этого года. За клуб из столицы Башкирии он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

В послужном списке игрока три матча в составе сборной Узбекистана.