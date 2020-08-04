Юран прокомментировал расторжение контракта с «Химками»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил информацию о том, что договорился с подмосковным клубом о расторжении трудового договора.

«Я могу лишь то же самое сказать, что на сайте «Химок» висит по поводу моего ухода из клуба. Мне добавить нечего. Компенсация? Я это не обсуждаю, все на сайте», - цитирует специалиста Sport24.ru.

Ранее сегодня «Химки» сообщили, что расторгли контракт с главным тренером по взаимному согласию сторон.

Напомним, подмосковный клуб под руководством Юрана в минувшем сезоне вышел в РПЛ и пробился в финал Кубка России, после чего главный тренер был уволен со своего поста.

Руководство подмосковного клуба объяснило свое решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.