РФС пригласил Юрана на беседу по поводу его скандальных высказываний

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран приглашен в РФС для беседы.

Как сообщает «РБ-Спорт», руководство российского футбола заинтересовалось скандальными высказываниями специалиста в адрес подмосковного клуба.

Напомним, «Химки» в минувшем сезоне пробились в РПЛ и дошли до финала Кубка России, после чего Юран был отправлен в отставку. Руководство клуба объяснило свое решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

Юран данную информацию опроверг и заявил, что за его увольнением стоит генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Также тренер намекнул, что в следующем сезоне «Химки» и «Уфа» могут «сдать» игры красно-белым.

Добавим, что сегодня было объявлено о том, что подмосковный клуб и Юран договорились о расторжении контракта.