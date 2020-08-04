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04 августа 14:54
автор: Юрий Нечаев

РФС пригласил Юрана на беседу по поводу его скандальных высказываний

Специалист был недоволен своим увольнением.

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран приглашен в РФС для беседы.

Как сообщает «РБ-Спорт», руководство российского футбола заинтересовалось скандальными высказываниями специалиста в адрес подмосковного клуба.

Напомним, «Химки» в минувшем сезоне пробились в РПЛ и дошли до финала Кубка России, после чего Юран был отправлен в отставку. Руководство клуба объяснило свое решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

Юран данную информацию опроверг и заявил, что за его увольнением стоит генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Также тренер намекнул, что в следующем сезоне «Химки» и «Уфа» могут «сдать» игры красно-белым.

Добавим, что сегодня было объявлено о том, что подмосковный клуб и Юран договорились о расторжении контракта.

источник: Рейтинг Букмекеров
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