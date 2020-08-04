Касильяс объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс завершил карьеру в возрасте 39 лет.
🌟 @IKERCASILLAS, LEYENDA DEL @REALMADRID 🌟#RealMadrid pic.twitter.com/FHHwmCBDf8— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 4, 2020
Вратарь является воспитанником «Королевского клуба», за который он в общей сложности провел 725 матчей.
Вместе с «Реалом» Касильяс выиграл 18 трофеев: чемпионат Испании (пять раз), Лигу чемпионов (три), Кубок Испании (два), Суперкубок Испании (четыре), Суперкубок УЕФА (два), Межконтинентальный Кубок и Клубный чемпионат мира.