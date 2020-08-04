Дмитрий Гунько: От Мелкадзе не отказываюсь. Надеюсь, в команду придут футболисты «Спартака»

Новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько сообщил, что рассчитывает на то, что в подмосковный клуб в аренду придут игроки «Спартака».

«Я не отказываюсь от Георгия Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде! Но не все зависит от меня. Надеюсь, в команду придут футболисты «Спартака». Кандидатуры есть. Все решается», - цитирует специалиста телеграм-канал «Футбольные Биги».

Напомним, Гунько назначен главным тренером «Химок» после увольнения Сергея Юрана. Ранее тренер работал в системе «Спартака».

Мелкадзе, права на которого принадлежат красно-белым, минувший сезон провел в аренде в «Тамбове». В активе 23-летнего нападающего семь голов и три результативные передачи в 18 проведенных матчах.

В первом туре чемпионата России «Химки» на своем поле примет ЦСКА. Встреча состоится 8 августа.