ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 августа 15:30
автор: Юрий Нечаев

Дмитрий Гунько: От Мелкадзе не отказываюсь. Надеюсь, в команду придут футболисты «Спартака»

Команды РПЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько сообщил, что рассчитывает на то, что в подмосковный клуб в аренду придут игроки «Спартака».

«Я не отказываюсь от Георгия Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде! Но не все зависит от меня. Надеюсь, в команду придут футболисты «Спартака». Кандидатуры есть. Все решается», - цитирует специалиста телеграм-канал «Футбольные Биги».

Напомним, Гунько назначен главным тренером «Химок» после увольнения Сергея Юрана. Ранее тренер работал в системе «Спартака».

Мелкадзе, права на которого принадлежат красно-белым, минувший сезон провел в аренде в «Тамбове». В активе 23-летнего нападающего семь голов и три результативные передачи в 18 проведенных матчах.

В первом туре чемпионата России «Химки» на своем поле примет ЦСКА. Встреча состоится 8 августа.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александрова выиграла первый матч после рестарта, Касаткина проигралаШелия стал игроком «Ахмата»ЦСКА сыграл с «Ротором»Уткин назвал лучшего вратаря в истории футбола РФ после ЯшинаФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Глушаков сообщил об уходе из «Ахмата»
31 июля завершился контракт футболиста.
04.08.2020 16:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Мордовия» не сможет выступить в ПФЛ и потеряет профессиональный статус
Команда три сезона выступала в Премьер-лиге.
04.08.2020 16:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Президент РПЛ Прядкин может быть отправлен в отставку
Первый тур РПЛ нового сезона стартует 8 августа.
04.08.2020 15:51
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Уфа» объявила о продлении контрактов с шестью футболистами
Сроки соглашений не сообщаются.
04.08.2020 15:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дмитрий Гунько: От Мелкадзе не отказываюсь. Надеюсь, в команду придут футболисты «Спартака»
Команды РПЛ продолжают подготовку к новому сезону.
04.08.2020 15:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Касильяс объявил о завершении карьеры
В мае 2019 года вратарь перенес сердечный приступ.
04.08.2020 15:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
РФС пригласил Юрана на беседу по поводу его скандальных высказываний
Специалист был недоволен своим увольнением.
04.08.2020 14:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спартак» назначит нового исполнительного директора и изменит его функции
В июле клуб покинул коммерческий директор Алексей Власов.
04.08.2020 14:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зидан признан лучшим тренером мира по версии L'Equipe
Под руководством француза мадридцы три года подряд выигрывали Лигу чемпионов.
04.08.2020 14:12
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Юран прокомментировал расторжение контракта с «Химками»
К новому сезону команду готовит Дмитрий Гунько.
04.08.2020 13:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика