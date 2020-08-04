«Уфа» объявила о продлении контрактов с шестью футболистами

«Уфа» объявила о том, что новые контракты с клубом подписали вратарь Алексей Чернов, защитники Павел Аликин, Алексей Никитин, Боян Йокич и Александр Сухов, а также полузащитник Дмитрий Сысуев.

Клуб из столицы Башкирии завершил прошлый сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.