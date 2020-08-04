«Уфа» объявила о продлении контрактов с шестью футболистами

«Уфа» объявила о том, что новые контракты с клубом подписали вратарь Алексей Чернов, защитники Павел Аликин, Алексей Никитин, Боян Йокич и Александр Сухов, а также полузащитник Дмитрий Сысуев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ФК «Уфа» продлил контракты с шестью футболистами! Алексей Чернов, Александр Сухов, Боян Йокич, Павел Аликин, Алексей Никитин и Дмитрий Сысуев поставили подписи под новыми контрактами с ФК «Уфа»! Поздравляем ребят с этим событием! Вместе к новым победам! Мы – Уфа!
Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)
Клуб из столицы Башкирии завершил прошлый сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.