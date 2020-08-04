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04 августа 16:32
автор: Юрий Нечаев

Глушаков сообщил об уходе из «Ахмата»

31 июля завершился контракт футболиста.

Полузащитник Денис Глушаков сообщил о том, что покидает «Ахмат».

«Пришло время двигаться дальше. Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую Республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом, особенно после ударной работы на карантине, удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил, почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе, никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным.

Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи, решил прояснить ситуацию.

Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками спасибо за все!» — написал Глушаков в Instagram.

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Пришло время двигаться дальше 🚀 Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный 🙏🏻. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы - отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого. Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом - особенно после ударной работы на карантине - удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил - почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе - никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет, но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи - решил прояснить ситуацию. Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками - спасибо за все! #глушаков #рпл #россия #грозный #ахмат #футбол

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Напомним, полузащитник выступал за грозненский клуб с 2019 года. В 27 сыгранных матчах он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний Глушаков рассчитывает перейти в один из московских клубов.

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