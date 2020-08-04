Шунин второй год подряд признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона

Шунин является воспитанником «Динамо». Всего за московский клуб он провел 264 матча.

Голкипер получает награду второй год подряд.

🏆 Подошло к концу голосование на звание «ВТБ Лучшего игрока» сезона 2019/20. Второй год подряд самым ценным футболистом «Динамо» стал наш вратарь и капитан Антон Шунин ➡️ https://t.co/SaQWNiUKIB #ДинамоМосква #твоякоманДа #АнтонШунин pic.twitter.com/tKeK4Pf4Ij

В минувшем сезоне вратарь 24 раза выходил на поле и пропустил 22 гола, восемь раз сыграв «на ноль».

«Динамо» завершило чемпионат России на шестом месте и в следующем сезоне выступит в Лиге Европе.

Добавим, что 10 августа в первом туре чемпионата России-2020/21 динамовцы сыграют в гостях против «Урала».