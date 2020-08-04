Шунин второй год подряд признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона

Болельщики «Динамо» признали вратаря Антона Шунина лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщает пресс-служба клуба.
🏆 Подошло к концу голосование на звание «ВТБ Лучшего игрока» сезона 2019/20. Второй год подряд самым ценным футболистом «Динамо» стал наш вратарь и капитан Антон Шунин ➡️ https://t.co/SaQWNiUKIB#ДинамоМосква #твоякоманДа #АнтонШунин pic.twitter.com/tKeK4Pf4Ij— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 4, 2020
Голкипер получает награду второй год подряд.
Шунин является воспитанником «Динамо». Всего за московский клуб он провел 264 матча.