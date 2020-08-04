Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в июле

Болельщики ЦСКА признали Николу Влашича лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает пресс-служба красно-синих.

Никола Влашич в четвертый раз за сезон стал игроком месяца! #ЦСКА https://t.co/tmmdmoAmvE pic.twitter.com/Ymp8pYuA7x — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 4, 2020

Хорватский полузащитник набрал 55 % голосов и опередил Игоря Дивеева (9 %) и Константина Марадишвили (6 %).

В июле Влашич забил три гола в пяти проведенных матчах. Всего в прошлом сезоне в его активе 13 голов и семь результативных передач в 38 играх.