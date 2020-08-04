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04 августа 19:39

Дэнни Мерфи: Бэйл должен вернуться и наслаждаться жизнью в «Тоттенхэме»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Фулхэма» Дэнни Мерфи посоветовал Гарету Бэйлу вернуться в «Тоттенхэм».

- Думаю, что единственным местом для Гарета является «Тоттенхэм». Его там уже любят, и у него есть поклонники среди болельщиков. Может ли он найти способ вернуться туда? Это было бы здорово для «Тоттенхэма». Даже если это будет всего на 2-3 года, вернись туда, где тебя сделали футболистом, наслаждайся жизнью и помоги «Тоттенхэму» вернуть конкурентоспособность, - цитирует Мерфи Goal.com.

Ранее стало известно, что нападающий «Реала» решил остаться в мадридском клубе до окончания контракта, который рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, 31-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне валлиец провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

источник: Goal.com
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