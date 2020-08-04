Губернатор Самарской области отправил в отставку руководство «Крыльев Советов»

Как сообщает Volga.News, по итогам встречи губернатор объявил о кадровых решениях в руководстве клуба: генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, спортивным директором клуба будет Сергей Корниленко.

Отмечается, что губернатор раскритиковал Шашкова за пассивную позицию, а также систему мотивации игроков, при которой их доход практически не зависит от результатов игры.

- Вышли, мячик погоняли, не напрягаясь, и 90% гарантированно получили. А где стимул-то? Почему это соотношение не 50/50? Если вы так заключаете контракты, то конечно в итоге получается «не повезло». Это по другому называется - полный непрофессионализм! – передает издание слова Азарова.

Также на встрече неоднократно поднимался вопрос необходимости качественного изменения в работе с болельщиками.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» заняли предпоследнее, 15-е место, и покинули российскую премьер-лигу.