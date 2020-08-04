Борис Игнатьев: Если бы Глушаков был нужен «Спартаку», то его переход в «Ахмат» не случился бы

- По поводу «Спартака» скажу так: если бы красно-белые захотели этого, думаю, уже вернули бы его. Да, возможно, Денис способен принести пользу команде, но если бы он очень был нужен «Спартаку», то его переход в «Ахмат» не случился бы.

- «Динамо»? Из клуба ушло семь игроков, а взяли футболистов в команду пока маловато. К тому же молодые игроки, коих в «Динамо» немало, на мой взгляд, не способны тащить на себе тяжелый воз. Возможно, такой опытный футболист, как Глушаков, и пригодился бы «Динамо», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, что во вторник Глушаков сообщил о том, что покидает «Ахмат». Полузащитник выступал за грозненский клуб с 2019 года. В 27 сыгранных матчах он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что 33-летний Глушаков рассчитывает перейти в один из московских клубов.