«Манчестер Сити» официально объявил о переходе Торреса

Как сообщает пресс-служба «горожан», 20-летний правый вингер подписал с английским клубом пятилетний контракт.

- Я так счастлив присоединиться к «Сити». Каждый игрок хочет участвовать в атакующих командах, а «Манчестер Сити» - один из самых атакующих в мире футбола. Пеп поощряет открытый, агрессивный стиль, который я люблю. За последние десять лет «Сити» выиграл множество трофеев, и я надеюсь, что смогу сыграть свою роль в продолжении этого успеха, - прокомментировал Торрес подписание соглашения.

Добавим, что в минувшем сезоне Торрес провел 44 встречи за «Валенсию» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и восемь голевых передач.

