Хосе Бордалас: «Интер» не будет бояться такого соперника, как «Хетафе»

– «Интер» – очень сильная команда, они не будут бояться играть против такого клуба, как наш. Цель «Хетафе» состоит в том, чтобы выложиться изо всех сил и продемонстрировать свой футбол. Мои игроки готовы физически и морально. Эта команда доказала, что может играть важные матчи не только в этом году, но и в прошлых сезонах. У нас не может быть большей мотивации, чем побеждать, – цитирует Бордаласа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» состоится сегодня, 5 августа, в Гельзенкирхене. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.