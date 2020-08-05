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05 августа 08:15
автор: Владислав Корегин

Оле-Гуннар Сульшер: Цель «Манчестер Юнайтед» – победа в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил дальнейшие перспективы команды в Лиге Европы.

– Чтобы завоевать трофей, необходимо победить в четырех матчах. Команда продолжала свое развитие на протяжении всего сезона. Мы довольны тем, что финишировали третьими в АПЛ, но следующий шаг – победа в Лиге Европы. Я надеюсь, что игроки хотят победить в этом турнире так же, как я, – цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК состоится сегодня, 5 августа, в Манчестере. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

В первом матче английская команда разгромила соперника со счетом 5:0. Голами отметились Одион Игало (28-я минута), Даниэл Джеймс (58), Хуан Мата (82), Мейсон Гринвуд (90+2) и Андреас Перейра (90+3).

источник: UEFA (УЕФА)
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