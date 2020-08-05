Источник: «Спартак» сделал предложение «Лестеру» по Силве

По информации O Jogo, руководство красно-белых уже отправило соответствующее предложение по 31-летнему игроку.

Адриен Силва выступает за «Лестер» с 31 августа 2017 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 25 миллионов евро. Минувший сезон португалец провел в аренде в «Монако» – на его счету 25 матчей, в которых он сделал два ассиста. Его контракт с «лисами» рассчитан до лета 2021 года.

В составе сборной Португалии полузащитник отыграл 26 матчей (1 гол). В 2016 году он стал чемпионом Европы.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.