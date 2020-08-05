Дмитрий Тихий: Постараемся дать бой ЦСКА

– Планомерно и спокойно готовимся к матчу. Настрой у нас будет боевой. ЦСКА – это имя, величина в российском футболе. Мы уважительно относимся к любому сопернику, но уже есть опыт игры против больших клубов. К тому же мы упорно работали, долго шли к своему первому матчу в РПЛ. Свое право играть в Премьер-лиге заслужили и постараемся дать бой армейцам, – цитирует Тихого Sport24.ru.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего россиянина 30 игр, в которых он отметился одним голом и тремя ассистами.

Матч первого тура сезона 2020/2021 между «Химками» и ЦСКА состоится 8 августа в 16:00 по московскому времени.