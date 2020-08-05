ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 августа 10:21
автор: Владислав Корегин

«Уфа» представила новую форму, на которой будут изображены Уральские горы (видео)

Пресс-служба «Уфа» опубликовала ролик, в котором команда презентовала игровую форму на сезон-2020/2021.

– Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными, – говорится в сообщении.

Напомним, что новый сезон РПЛ подопечные Вадима Евсеева начнут с домашнего матча против «Краснодара». Игра состоится 9 августа в 17:00 по московскому времени.

источник: ФК «Уфа»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Утечка: Sony готовится выпустить беспроводные наушники с функцией распознавания речиВозвращение домой: Lada Niva (2020)Toyota выпускает на российский рынок обновленный FortunerХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Митришев арендован «Чайкой» до конца сезона
Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев перешел в «Чайку», сообщает пресс-служба клуба из Песчанокопского.
05.08.2020 10:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Уфа» представила новую форму, на которой будут изображены Уральские горы (видео)
Пресс-служба «Уфа» опубликовала ролик, в котором команда презентовала игровую форму на сезон-2020/2021.
05.08.2020 10:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бранислав Иванович: Я получил хорошее предложение от «Эвертона»
Бывший защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался на тему своего будущего клуба.
05.08.2020 10:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Тихий: Постараемся дать бой ЦСКА
Капитан «Химок» Дмитрий Тихий поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-лиги c ЦСКА.
05.08.2020 09:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: «Спартак» сделал предложение «Лестеру» по Силве
Полузащитник «Лестера» и сборной Португалии Адриен Силва может перейти в «Спартак».
05.08.2020 09:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» снял пародию на сцену из фильма Гая Ричи в рамках презентации новой формы на сезон (видео)
Пресс-служба «Ростова» опубликовала ролик, посвященный презентации новой формы сезона 2020/2021 – они спародировали одну из сцен фильма Гая Ричи «Джентльмены».
05.08.2020 09:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
Директор «Мордовии» Левин: На 99 процентов команды не будет в ПФЛ в следующем сезоне
Директор «Мордовии» Николай Левин оценил шансы команды в первенстве Профессиональной футбольной лиги в новом сезоне.
05.08.2020 08:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Оле-Гуннар Сульшер: Цель «Манчестер Юнайтед» – победа в Лиге Европы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил дальнейшие перспективы команды в Лиге Европы.
05.08.2020 08:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Шахтера» Каштру – об игре с «Вольфсбургом»: На поле действительно будет большая война
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга».
05.08.2020 07:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Хосе Бордалас: «Интер» не будет бояться такого соперника, как «Хетафе»
Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас – о матче 1/8 финала Лиги Европы с «Интером».
05.08.2020 07:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика