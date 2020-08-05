«Уфа» представила новую форму, на которой будут изображены Уральские горы (видео)

– Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными, – говорится в сообщении.
Напомним, что новый сезон РПЛ подопечные Вадима Евсеева начнут с домашнего матча против «Краснодара». Игра состоится 9 августа в 17:00 по московскому времени.
ФК «Уфа» представил новую игровую форму. На ней нарисованы Уральские горы https://t.co/UhFbixeA8h pic.twitter.com/FGweNplc0M— ФК УФА (@UfaFc) August 5, 2020
источник: ФК «Уфа»