«Уфа» представила новую форму, на которой будут изображены Уральские горы (видео)

– Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными, – говорится в сообщении.

Напомним, что новый сезон РПЛ подопечные Вадима Евсеева начнут с домашнего матча против «Краснодара». Игра состоится 9 августа в 17:00 по московскому времени.