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05 августа 12:06
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» объявил о трансфере Урунова

Ранее сообщалось, что переход игрока обойдется красно-белым в два млн евро.

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов подписал контракт с московским «Спартаком». Детали его соглашения, а также сумма трансфера не разглашаются.

«ФК «Спартак-Москва» согласовал с «Уфой» условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.

С весны этого года Остон провел 10 матчей в РПЛ за «Уфу» на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом.

Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в «Спартаке»!» – говорится в сообщении пресс-службы.

В минувшей компании «Спартак» занял седьмое место и дошел до полуфинала Кубка России. Ранее клуб подписал экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина.

источник: ФК «Спартак»
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