Остон Урунов: Отец мечтал, чтобы я стал игроком «Спартака»

Новичок «Спартака» Остон Урунов дал комментарий клубной пресс-службы после трансфера из «Уфы».

«Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду.

«Спартак» – самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком красно-белых.

Люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер», – сказал Урунов.

В минувшей компании «Спартак» занял седьмое место и дошел до полуфинала Кубка России. Ранее клуб подписал экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина.