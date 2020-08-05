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05 августа 12:40
автор: Артур Гичунцев

Остон Урунов: Отец мечтал, чтобы я стал игроком «Спартака»

Ранее сообщалось, что переход игрока обойдется красно-белым в два млн евро.

Новичок «Спартака» Остон Урунов дал комментарий клубной пресс-службы после трансфера из «Уфы».

«Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду.

«Спартак» – самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком красно-белых.

Люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер», – сказал Урунов.

В минувшей компании «Спартак» занял седьмое место и дошел до полуфинала Кубка России. Ранее клуб подписал экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина.

источник: ФК «Спартак»
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