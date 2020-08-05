Месси – Касильясу: Мне было трудно играть против тебя

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал новость об уходе голкипера Икера Касильяса.

Ранее бывший вратарь «Реала» объявил о завершении карьеры. Его последний клубом был «Порту».

«Ты потрясающий голкипер. Честно говоря, мне было трудно играть против тебя. Сейчас я могу сказать, что это было прекрасное противостояние, которое заставляло нас играть выше своих возможностей», – цитирует аргентинца AS.

На клубном уровне Касильяс провел 881 матч и выиграл 22 трофея, в том числе три Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он отыграл 167 матчей и выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира.