Андрей Червиченко: По своему стилю Урунов мне чем-то напоминает Мирзова

– Двоякое впечатление от этого игрока. Он мне чем-то напоминает Мирзова, то есть тот похож на бурю в стакане, что-то несется, обостряет, а в конце бам-с – и ничего. Пока что Урунов такой же футболист. Вспыхивающие звезды, лучшие бомбардиры в клубе приходят в новый клуб и быстро гаснут. Как Крал, например, который себя ничем не проявил, – цитирует Червиченко News.ru.

Сегодня, 5 августа, «Спартак» объявил о трансфере Урунова. Согласно порталу Transfermarkt, трансфер 19-летнего игрока обошелся в 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.