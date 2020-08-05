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05 августа 13:38
автор: Владислав Корегин

Андрей Червиченко: По своему стилю Урунов мне чем-то напоминает Мирзова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника «Уфы» Остона Урунов в стан красно-белых.

– Двоякое впечатление от этого игрока. Он мне чем-то напоминает Мирзова, то есть тот похож на бурю в стакане, что-то несется, обостряет, а в конце бам-с – и ничего. Пока что Урунов такой же футболист. Вспыхивающие звезды, лучшие бомбардиры в клубе приходят в новый клуб и быстро гаснут. Как Крал, например, который себя ничем не проявил, – цитирует Червиченко News.ru.

Сегодня, 5 августа, «Спартак» объявил о трансфере Урунова. Согласно порталу Transfermarkt, трансфер 19-летнего игрока обошелся в 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: News.ru
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