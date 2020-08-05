Торрес считает, что покинул «Валенсию» по вине руководства

Новичок «Манчестер Сити» Ферран Торрес заявил, что пытался договориться с «Валенсией» о продлении контракта.

По его словам, он перебрался в чемпионат Англии после отказа руководства продлевать с ним соглашение.

«Сделал все, чтоб остаться в «Валенсии». Я действительно хотел этого и рассказал о своих условиях по новому контракту. Я не завышал требования.

Конечно, «Валенсия» не может вести себя как топ-клуб, но я был готов повести за собой команду. Клуб просто не захотел этого», – цитирует испанца Marca.

Ранее стало известно, что полузащитник подписал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт.