Стали известны итоги жеребьевки Кубка России для клубов ФНЛ

Пресс-служба РФС опубликовала результаты жеребьевки 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ. Матчи пройдут 26 августа.
Результаты жеребьевки выглядят так:
«Чайка» (Песчанокопское) – «Текстильщик» (Иваново)
«Велес» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Факел» (Воронеж)
«Крылья Советов» (Самара) – «Иртыш» (Омск)
«Енисей» (Красноярск) – «Волгарь» (Астрахань)
«Торпедо» (Москва) – «Шинник» (Ярославль)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Динамо» (Брянск)
«Оренбург» (Оренбург) – «Алания» (Владикавказ)
«Томь» (Томск) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
«Акрон» (Тольятти) – «Чертаново» (Москва)