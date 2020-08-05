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05 августа 16:00
автор: Артур Гичунцев

Червиченко – о возвращении Глушакова в «Спартак»: Это будет очень большая глупость

Футболист играл за красно-белых шесть лет.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном возвращении Дениса Глушакова в «Спартак».

«После покупки Кокорина и Урунова думаю, что руководство способно на любую хрень. Не стоит говорить, что Глушаков не может вернуться. Хотя, на мой взгляд, это будет очень большая глупость, как и предыдущие две. Приход Дениса – это полная потеря скорости.

Возможно, он и хороший парень, иногда у него получалось неплохо бить. Характер у него казачий, он борется. Но мне нынешний «Спартак» видится скоростным при переходе из обороны в атаку. Сейчас ребята выбегают неплохо, а Глушаков будет получать мяч в середине и побежит выписывать непонятные кренделя. В половине моментов это отыгрыш назад», – цитирует Червиченко «Всепроспорт».

Добавим, что хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. На его счету 173 матча, а также два трофея, в том числе титул чемпиона России.

источник: Vseposport.ru
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