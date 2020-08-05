Официально: Фарфан покинул «Локомотив»

Перуанский форвард Джефферсон Фарфан покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Об этом информирует пресс-служба красно-зеленых.

«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов!

Удачи тебе, перуанский король!

Джефф придет на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, перуанец перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.