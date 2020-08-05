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05 августа 18:23
автор: Артур Гичунцев

Официально: Фарфан покинул «Локомотив»

Он помог команде выиграть четыре трофея, в том числе чемпионат России.

Перуанский форвард Джефферсон Фарфан покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Об этом информирует пресс-служба красно-зеленых.

«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов!

Удачи тебе, перуанский король!

Джефф придет на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, перуанец перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

Из-за травмы колена, полученной в сентябре 2019 года, Фарфан пропустил почти целый год. Нападающий принял участие в двух матча «Локо» в июле и забил один гол.

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Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

источник: ПФК «Локомотив»
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