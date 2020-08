Буффон – Касильясу: Без тебя все не имело бы такого смысла (фото)

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение Икера Касильяса завершить карьеру в 39 лет.

«Говорят, конкуренция делает нас сильнее, однако несовершенными перед самими собой. Возможно, это стремление и сделало нас такими.

Спасибо за все Икер. Без тебя все не имело бы такого смысла», – написал итальянец в соцсети.

