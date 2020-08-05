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05 августа 19:26

Илья Геркус – об уходе Фарфана из «Локомотива»: Сегодня конец этой легендарной истории

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход из клуба нападающего Джефферсона Фарфана.

«Сегодня конец этой легендарной истории. Джефф уходит. Спасибо, дружище», - написал геркус в своем твиттере.

В среду «Локомотив» объявил, что перуанский форвард покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта.

Напомним, перуанец перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

Из-за травмы колена, полученной в сентябре 2019 года, Фарфан пропустил почти целый год. Нападающий принял участие в двух матча «Локомотива» в июле и забил один гол.

источник: Twitter.com
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