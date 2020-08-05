Джефферсон Фарфан: В «Локомотиве» сразу почувствовал себя как дома

«Я могу высказать только слова благодарности «Локомотиву» за это замечательное совместное приключение. Всегда сложно приходить в новый клуб и другую страну, но в «Локомотиве» я сразу почувствовал себя как дома.

Все стороны хотели продолжить сотрудничество, но, к сожалению, таков футбол, и часто вам приходится принимать решения и следовать в другом направлении, чтобы продолжать двигаться дальше, чтобы найти другие пути, которые приведут вас к желаемому пункту назначения», - написал Фарфан на своей странице в инстаграме.

В среду «Локомотив» объявил, что перуанский форвард покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта.

Напомним, перуанец перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.