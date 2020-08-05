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05 августа 21:50

«Шахтер» на своем поле обыграл «Вольфсбург» и пробился в следующий раунд Лиги Европы

Футболисты «Шахтера» переиграли «Вольфсбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0. В составе украинского клуба голами отметились Жуниор Мораес (89-я и 90-я минуты) и Манор Соломон (90+1).

Отметим, что на 67-й минуте игры красную карточку получил защитник донецкой команды Давид Хочолава, а на 70-й за вторую желтую карточку с поля был удален защитник немецкого клуба Джон Энтони Брукс.

Напомним, первая встреча, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба, который по сумме двух матчей пробился в ¼ финала Лиги Европы.

Лига Европы
1/8 финала
Ответный матч

«Шахтер» – «Вольфсбург» - 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мораес (89), 2:0 – Соломон (90), 3:0 – Мораес (90+3).

«Шахтер»: Пятов, Хочолава, Матвиенко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.

«Вольфсбург»: Кастельс, Понграчич, Брукс, Тиссеран, Руссийон (Клаус, 83), Шлагер, Арнольд, Брекало (Гилавоги, 75), Жоао Виктор, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 62).

Предупреждения: Брукс (57), Кривцов (60), Шлагер (71), Арнольд (87).

Удаления: Хочолава (67), Брукс (70).

источник: «Советский спорт»
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