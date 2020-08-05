«Шахтер» на своем поле обыграл «Вольфсбург» и пробился в следующий раунд Лиги Европы

Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0. В составе украинского клуба голами отметились Жуниор Мораес (89-я и 90-я минуты) и Манор Соломон (90+1).

Отметим, что на 67-й минуте игры красную карточку получил защитник донецкой команды Давид Хочолава, а на 70-й за вторую желтую карточку с поля был удален защитник немецкого клуба Джон Энтони Брукс.

Напомним, первая встреча, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба, который по сумме двух матчей пробился в ¼ финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Шахтер» – «Вольфсбург» - 3:0 (0:0)