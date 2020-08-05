Шамиль Газизов: Мелкадзе и Гулиев будут проданы или уйдут в аренду, Мирзов, Глушенков пока в команде

- Решение по игрокам принято вместе с тренерским штабом. Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не являются игроками основы главной команды. Резиуан Мирзов и Максим Глушенков пока в команде, - цитирует Газизова «РИА Новости».

В среду стало известно, что состав «Спартака» усилил полузащитник «Уфы» Остон Урунов, ранее красно-белые подписали соглашение с нападающим Александром Кокориным.

Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» 9 августа на своем поле сыграет против «Сочи».