«Интер» обыграл «Хетафе» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Встреча прошла в Гельзенкирхене (Германия) на «Фельтинс-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянского клуба, в составе которого голами отметились Ромелу Лукаку (33-я минута) и Кристиан Эриксен (83).

Отметим, что на 76-й минуте нападающий «Хетафе» Хорхе Молина не смог реализовать пенальти.

Напомним, что встречи «Хетафе» - «Интер» и «Рома» - «Севилья» проходят в формате одноматчевого противостояния. Таким образом, благодаря сегодняшней победе итальянский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира.