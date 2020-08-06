Юлен Лопетеги: В матче с «Ромой» нам предстоит своеобразный финал

- «Рома» сейчас на ходу. У нее прекрасный состав, и она была одной из лучших команд на финише чемпионата Италии. С нетерпением ждем встречи и понимаем, что должны показать себя с наилучшей стороны. Нам предстоит своеобразный финал, так что надо отдать игре все силы, - передает слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Добавим, что матч состоится 6 августа в Дуйсбурге (Германия) на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» и начнется в 19:55 по московскому времени.

Отметим, что встреча «Рома» - «Севилья» пройдет в формате одноматчевого противостояния.