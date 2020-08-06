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06 августа 10:10
автор: Юрий Нечаев,

Вадим Евсеев: «Уфа» может проиграть «Спартаку», может выиграть. Но мы обязательно будем биться

Чемпионат России стартует 8 августа.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил тем, кто называет команду из столицы Башкортостана фарм-клубом «Спартака».

«В последние дни несколько раз прочел или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков. Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет еще усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших. Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», — написал тренер в Instagram.

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В последние дни несколько раз прочёл или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков. Я не знаю как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет ещё усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших. Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Напомним, этим летом на должность генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, занимавший раньше аналогичную должность в «Уфе», а на этой неделе в московский клуб перешел полузащитник уфимцев Остон Урунов.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что подмосковный клуб и «Уфа» в следующем сезоне «сдадут» матчи красно-белым.

В первом туре чемпионата России-2020/21 команда Евсеева на своем поле примет «Краснодар». Игра состоится 9 августа.

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