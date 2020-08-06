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06 августа 12:51
автор: Юрий Нечаев,

Юрий Матвеев: «Урал» вел переговоры с Панченко, но он выбрал «Тамбов»

31 июля завершился контракт форварда с «Динамо».

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал, что клуб был заинтересован в подписании контракта с бывшим нападающим «Динамо» Кириллом Панченко.

«Мы долго вели переговоры с Панченко, но в последний момент он выбрал «Тамбов». Не буду называть фамилии, но по многим игрокам мы ведем переговоры. Работа на трансферном рынке продолжается», — цитирует Матвеева Sport24.ru.

Напомним, Панченко выступал за «Динамо» с 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл за бело-голубых 23 матча и забил два гола.

В первом туре чемпионата России-2020/21 «Урал» на своем поле примет «Динамо». Встреча состоится 10 августа.

источник: Sport24.ru
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