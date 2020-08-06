Сергей Игнашевич: Если раньше играли за эмблему, то сейчас футбол все больше напоминает бизнес

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о переходах футболистов из одного клуба в другой.

«Если раньше действительно играли за «ромбик» или эмблему, то сейчас футбол все больше напоминает бизнес. Я уверен, каждый футболист не хочет обижать болельщиков своим переходом, но, тем не менее, все хотят расти. Болельщики выбирают команду один раз и навсегда, но для футболистов это, в первую очередь, профессия. Если игроком интересуется более статусный клуб, который предлагает зарплату, позволяющую на несколько лет обеспечить его семью, то велик соблазн согласиться на этот вариант», - цитирует Игнашевича официальный сайт клуба.

Напомним, Игнашевич является воспитанником «Торпедо», но большую часть карьеры футболиста провел в ЦСКА.

За красно-синих он выступал с 2004 по 2018 год, проведя за это время 541 матч. В активе защитника 46 голов и 21 результативная передача.

Вместе с «армейцами» Игнашевич пять раз выигрывал чемпионат России, по шесть раз Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.