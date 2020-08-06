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06 августа 13:30
автор: Артем Зибрак,

Виктор Кашшаи: Не можем обещать, что в новом сезоне не будет ошибок судей

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о подготовке арбитров к новому сезону.

- У команд было мало времени для подготовки к новому сезону. Финал Кубка России был 25 июля, а Суперкубок стартует 7 августа. В этот короткий срок совместно с департаментом инспектирования РФС мы проанализировали все матчи РПЛ 2020 года. Обладая этой информацией, у нас будет новый рейтинг судей, на его основании будет базироваться назначение судей на матчи.

В следующем сезоне мы ждем от арбитров следования правилам игры, инструкций УЕФА. Будем анализировать их работу после каждого тура. Будем разбирать с арбитрами и инспекторами по онлайн-конференции более 100 эпизодов после каждого тура.

У нас будет тренер по физической подготовке, который будет работать постоянно. РФС поддержал идею приобретения часов VAR. Это очень важно для нас, 60 судей получили эти часы. Таким образом, арбитры будут отслеживаться в ежедневном режиме, по сердечному ритму сможем определять объем их тренировок. Также продолжим изучение английского языка. Надеемся, все это поможет дать хорошую работу в поле. Это наш профессиональный подход. Каждый матч для арбитров - элемент соревнования. Те, кто работают лучше, будут получать больше назначений.

Не можем обещать, что в новом сезоне не будет ошибок, потому что это человеческий фактор, но теперь у нас есть VAR. В прошлом сезоне он много раз спасал ситуацию.

источник: «Советский спорт»
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