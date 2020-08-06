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06 августа 13:38
автор: Артем Зибрак,

Леонид Калошин: VAR оценивает не эпизоды, а решения главных арбитров

Леонид Калошин (не помню его должность) рассказал о работе VAR в новом сезоне.

- Многие СМИ, кажется, плохо понимают, когда видеоассистенты могут вмешиваться в игру, а когда - нет. Они вмешиваются, когда допущена явная и очевидная ошибка. Таковой считается момент, который 10 экспертов из 10 посчитают ошибкой. Если хотя бы двое из них имели бы аргументированное альтернативное мнение, решение арбитра нельзя назвать очевидной ошибкой. Эпизоды черно-белой зоны составляют на футбольном поле менее 50% от всех. Большинство эпизодов - так называемая серая зона. То есть видеоассистент не задает себе вопрос о том, удаление это или не удаление, а явная и очевидная это ошибка, или нет.

Также в компетенцию видеоассистентов входят эпизоды, которые входят в категорию важного пропущенного инцидента. Когда судья не видел эпизода. Тогда видеоассистент отвечает на вопрос, какое решение принял бы арбитр, если бы видел эпизод. Видеоассистенты оценивают не эпизоды, а решения арбитров.

источник: «Советский спорт»
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