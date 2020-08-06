Федчук перешел в «Нижний Новгород»

Согласно информации портала Transfermarkt, 25-летний россиянин был арендован на один сезон. Игрок будет выступать под десятым номером.

Минувший сезон полузащитник провел в «Тамбове» – на его счету 25 голов, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста.

Федчук является воспитанником московского «Спартака», однако за взрослую команду не провел ни одного матча. Ранее он играл за курский «Авангард».