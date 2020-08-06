«Лион» готов продать Ауара за 70 млн евро

Как сообщает Calcio Mercato, 22-летний француз может покинуть клуб, если команде предложат сумму не меньше 70 миллионов евро.

Одним из претендентов на игрока является «Ювентус», готовый включить в данную сделку полузащитника Блеза Матюиди.

Ауар – воспитанник академии «Лиона». В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт с «ткачами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 49,5 миллионов евро.