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06 августа 15:15
автор: Владислав Корегин,

«Лион» готов продать Ауара за 70 млн евро

Руководство «Лиона» установило ценник на полузащитника Уссема Ауара.

Как сообщает Calcio Mercato, 22-летний француз может покинуть клуб, если команде предложат сумму не меньше 70 миллионов евро.

Одним из претендентов на игрока является «Ювентус», готовый включить в данную сделку полузащитника Блеза Матюиди.

Ауар – воспитанник академии «Лиона». В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт с «ткачами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 49,5 миллионов евро.

источник: Calcio Mercato
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