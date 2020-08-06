Отмечается, что 27-летний россиянин присоединился к клубе в статусе свободного агента и подписал контракт на два года. Игрок выбрал 55-й номер.
Пуцко является воспитанником академии «Спартака». В составе взрослой команды он провел четыре встречи. Также Александр выступал за «СКА-Хабаровск».
В уфимский клуб защитник перешел зимой 2017 года. В общей сложности он отыграл 44 матча, в которых сделал одну результативную передачу.
Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020
В «Ахмате» Александр выбрал номер 55.
Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.
Желаем удачи и успехов! pic.twitter.com/y2nXPrlRdS