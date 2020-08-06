Пуцко перешел в «Ахмат»

Отмечается, что 27-летний россиянин присоединился к клубе в статусе свободного агента и подписал контракт на два года. Игрок выбрал 55-й номер.

Пуцко является воспитанником академии «Спартака». В составе взрослой команды он провел четыре встречи. Также Александр выступал за «СКА-Хабаровск».

В уфимский клуб защитник перешел зимой 2017 года. В общей сложности он отыграл 44 матча, в которых сделал одну результативную передачу.