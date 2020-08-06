Шамиль Газизов: Скоро в «Спартаке» появятся два спортивных директора

Газизов отвечал на вопросы после церемонии подписания «Спартаком» контракта о сотрудничестве с компанией RBK.money, которая будет помогать клубу развивать программы лояльности в сфере цифровых технологий. В частности, это касается внутренней клубной валюты - денариев.

- «Спартак» первым в России перенимает опыт ведущих европейских клубов и присоединяется к одному из главных трендов сегодняшнего дня - процессу цифровизации, - заявил Газизов. - Наши проекты с RBK.money предполагают использование широкого спектра технологических и финансовых решений. Они принесут «Спартаку» возможность получать долгосрочный доход, а в перспективе помогут выйти на самоокупаемость. И у болельщиков появятся новые возможности для взаимодействия с клубом...

После вступительной речи генеральный директор перешл к ответам на другие вопросы.

- Будет ли в ближайшее время в «Спартаке» назначен спортивный директор? И есть ли уже какие-то кандидатуры?

- Мы анонсировали, что спортивных директоров будет два. Один станет заниматься молодежным первенством и детьми, другой будет отвечать за первую команду. Пока мы смотрим кандидатов, работаем над этим. Я этим занимаюсь. Скоро у меня появятся помощники.

- Ходят слухи о семи случаях заражения коронавирусом в «Зените». В «Спартаке» все игроки здоровы?

- Согласно регламенту? мы проходим тесты каждые пять дней. Сегодня в 10.00 была очередная проверка, через десять часов будут результаты. Пока все нормально. Но это дело такое... Пока не изобретут вакцину, любой клуб находится в зоне риска.