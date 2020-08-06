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06 августа 17:02
автор: Юлия Григорьевская,

Шамиль Газизов: Скоро в «Спартаке» появятся два спортивных директора

Генеральный директор красно-белых рассказал о ближайших планах.

Газизов отвечал на вопросы после церемонии подписания «Спартаком» контракта о сотрудничестве с компанией RBK.money, которая будет помогать клубу развивать программы лояльности в сфере цифровых технологий. В частности, это касается внутренней клубной валюты - денариев.

- «Спартак» первым в России перенимает опыт ведущих европейских клубов и присоединяется к одному из главных трендов сегодняшнего дня - процессу цифровизации, - заявил Газизов. - Наши проекты с RBK.money предполагают использование широкого спектра технологических и финансовых решений. Они принесут «Спартаку» возможность получать долгосрочный доход, а в перспективе помогут выйти на самоокупаемость. И у болельщиков появятся новые возможности для взаимодействия с клубом...

После вступительной речи генеральный директор перешл к ответам на другие вопросы.

- Будет ли в ближайшее время в «Спартаке» назначен спортивный директор? И есть ли уже какие-то кандидатуры?
- Мы анонсировали, что спортивных директоров будет два. Один станет заниматься молодежным первенством и детьми, другой будет отвечать за первую команду. Пока мы смотрим кандидатов, работаем над этим. Я этим занимаюсь. Скоро у меня появятся помощники.

- Ходят слухи о семи случаях заражения коронавирусом в «Зените». В «Спартаке» все игроки здоровы?
- Согласно регламенту? мы проходим тесты каждые пять дней. Сегодня в 10.00 была очередная проверка, через десять часов будут результаты. Пока все нормально. Но это дело такое... Пока не изобретут вакцину, любой клуб находится в зоне риска.

- Насколько вас беспокоит судейская тема перед стартом сезона?
- Мы еще даже не вошли в чемпионат. 9 августа будет ясно. Посмотрим, как нас будут судить.

- Суперкубок 7 августа собираетесь смотреть?
- Конечно. Будет хороший матч, соперники достойные. »Зенит» и «Локомотив» - наши конкуренты. Нам будет очень интересно на них посмотреть.

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