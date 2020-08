Защитник «Манчестер Сити» Гарсия не намерен продлевать контракт с командой

– Эрик Гарсия объявил о том, что не хочет продлевать свой контракт с командой. Мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество, но, по всей вероятности, игрок желает продолжить свою карьеру в другом клубе, – цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

Напомним, что 19-летний испанец находится в команде с лета 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 19 матчах, отметившись одним ассистом. Его контракт с Сити истекает в конце июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает Гарсию в 16 миллионов евро.

PEP 💬 (Eric Garcia) announced to us he doesn't want to extend his contract with City, he has one more year and then after that, he doesn't want to extend. We wanted to but he doesn't want to. We imagine he wants to play in another place.