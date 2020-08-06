ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 августа 17:26
автор: Владислав Корегин,

Генрих Мхитарян: Если хочешь выиграть Лигу Европы, будь готов играть с сильнейшими

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный на сезон у «Манчестер Юнайтед», поделился ожидания от встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей».

– Соперник очень сильный, но я не жалуюсь. Если хочешь выиграть Лигу Европы, будь готов играть с сильнейшими. Посмотрите, кто продолжает борьбу. У всех команд есть шансы на победу, всех ждут трудные матчи.

Все прекрасно понимают, как важен для нас этот турнир. Не только потому что он дает нам шанс попасть в Лигу чемпионов. Какой бы титул ты ни выиграл с этим клубом, ты навсегда останешься в сердцах болельщиков, – цитирует Мхитаряна пресс-служба УЕФА.

31-летний защитник был арендован римским клубом перед началом сезона 2019/2020 у «Манчестер Юнайтед». С тех пор он отыграл 26 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.

Сегодня, 6 августа, «Рома» сыграет против «Севильи» в Дуйсбурге (Германия). Начало встречи – в 19:55 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео голов и ярких эпизодов противостояния "Пантерз" и "Айлендерс"Московский «Спартак» сделал предложение «Лестеру» по трансферу Адриена СилвыВ аэропорту Петербурга экстренно сел пассажирский лайнер с трещиной в стеклеХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ20 доказательств того, что бикини можно носить с любой фигуройКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Легенда «Тоттенхэма» Кинг вошел в тренерский штаб Моуринью
Бывший капитан «Тоттенхэма» Ледли Кинг стал одним из ассистентов главного тренера Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба лондонцев.
06.08.2020 17:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Генрих Мхитарян: Если хочешь выиграть Лигу Европы, будь готов играть с сильнейшими
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный на сезон у «Манчестер Юнайтед», поделился ожидания от встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей».
06.08.2020 17:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник «Манчестер Сити» Гарсия не намерен продлевать контракт с командой
Центральный защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия не заинтересован в продлении соглашения с клубом, сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
06.08.2020 17:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Шамиль Газизов: Скоро в «Спартаке» появятся два спортивных директора
Генеральный директор красно-белых рассказал о ближайших планах.
06.08.2020 17:02
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Пуцко перешел в «Ахмат»
Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе защитника «Уфы» Александра Пуцко.
06.08.2020 16:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Спортивный директор «Оренбурга»: Терехов будет играть в аренде в «Сочи»
Спортивный директор «Оренбург» Дмитрий Андреев рассказал о том, что защитник команды Сергей Терехов проведет следующий сезон в аренде в «Сочи».
06.08.2020 16:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спортинг» хочет приобрести Вандерсона у «Краснодара» за 7 млн евро
Нападающий «Краснодара» Вандерсон входит в сферу интересов лиссабонского «Спортинга».
06.08.2020 16:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Владислав Игнатьев: Мы хотим начать сезон с победы в Суперкубке России
Полузащитник железнодорожников – о матче Суперкубка России с «Зенитом».
06.08.2020 15:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Малком: Слухи о моем возможном уходе в «Севилью» – неправда
Форвард «Зенита» Малком опроверг информацию о том, что может в ближайшее время перейти в «Севилью».
06.08.2020 15:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Лион» готов продать Ауара за 70 млн евро
Руководство «Лиона» установило ценник на полузащитника Уссема Ауара.
06.08.2020 15:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика