Генрих Мхитарян: Если хочешь выиграть Лигу Европы, будь готов играть с сильнейшими

– Соперник очень сильный, но я не жалуюсь. Если хочешь выиграть Лигу Европы, будь готов играть с сильнейшими. Посмотрите, кто продолжает борьбу. У всех команд есть шансы на победу, всех ждут трудные матчи.

Все прекрасно понимают, как важен для нас этот турнир. Не только потому что он дает нам шанс попасть в Лигу чемпионов. Какой бы титул ты ни выиграл с этим клубом, ты навсегда останешься в сердцах болельщиков, – цитирует Мхитаряна пресс-служба УЕФА.

31-летний защитник был арендован римским клубом перед началом сезона 2019/2020 у «Манчестер Юнайтед». С тех пор он отыграл 26 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.

Сегодня, 6 августа, «Рома» сыграет против «Севильи» в Дуйсбурге (Германия). Начало встречи – в 19:55 по московскому времени.