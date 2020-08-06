Хосеп Гвардиола: Всегда буду оставаться болельщиком «Барселоны»

- Играю я против «Реала» или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком «Барселоны». Этот клуб во многом сформировал мою личность. Если же предстоит играть против «Барселоны», я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно, - цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Манчестер Сити» проведет встречу против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.