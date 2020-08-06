Хосеп Гвардиола: Сложно предсказать тактику Зидана

- Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи «Реала» после рестарта примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами, - цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Манчестер Сити» проведет встречу против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.