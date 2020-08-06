«Тамбов» представил новый логотип

– Мы довольны результатом прошлого сезона, нам удалось закрепиться в РПЛ. Теперь наша цель – улучшить результаты клуба не только как спортивной организации, но и как бренда, – прокомментировал изменения коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко.

Напомним, что в первом туре нового сезона «Тамбов» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 8 августа в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».