Родри: Завтра очень важно победить «Реал»

- Мы будем счастливы, если даже просто пробьемся дальше, а победа над такой командой может обеспечить нам серьезный импульс. Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но единственное, что мы можем, это сосредоточиться на игре. Завтра очень важно победить, - приводит слова Родри пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Манчестер Сити» проведет встречу против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.