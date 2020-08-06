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06 августа 18:46

Леонардо Бонуччи: Сосредоточены на матче с «Лионом» и на желании переломить ход противостояния

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».

- Каждый из нас - словом, жестом, зарядом положительной энергии - может определить, как пойдет игра. Мы сосредоточены на этом матче и на желании переломить ход противостояния. Мы должны смореть только на себя самих, - приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Ювентус» проведет встречу против «Лиона» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.

источник: UEFA (УЕФА)
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